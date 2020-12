Per "vendetta contro la ex", si suicida in video davanti alla figlia (Di martedì 22 dicembre 2020) Un colpo di pistola alla tempia, alla fine della videochiamata con i figli. Si è tolto la vita così, l’altra sera, un 53enne residente in un Comune della collina chivassese, a due passi da Torino. ‘L’ho fatto per vendetta contro la mia ex’, avrebbe scritto su un bigliettino che i carabinieri della compagnia di Chivasso hanno ritrovato nella sua abitazione, poco distante dal corpo. A dare l’allarme è stata una vicina di casa. Chi stava dall’altro capo del telefono nel corso della videochiamata, la figlia più piccola dell’uomo che ha appena sei anni, ha visto il telefono cadere a terra ma, probabilmente, non ha intuito del tutto quello che è successo. È toccato quindi alla vicina chiamare il 112: “Ho sentito un botto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Un colpo di pistolatempia,fine dellachiamata con i figli. Si è tolto la vita così, l’altra sera, un 53enne residente in un Comune della collina chivassese, a due passi da Torino. ‘L’ho fatto perla mia ex’, avrebbe scritto su un bigliettino che i carabinieri della compagnia di Chivasso hanno ritrovato nella sua abitazione, poco distante dal corpo. A dare l’rme è stata una vicina di casa. Chi stava dall’altro capo del telefono nel corso dellachiamata, lapiù piccola dell’uomo che ha appena sei anni, ha visto il telefono cadere a terra ma, probabilmente, non ha intuito del tutto quello che è successo. È toccato quindivicina chiamare il 112: “Ho sentito un botto ...

Un colpo di pistola alla tempia, alla fine della videochiamata con i figli. Si è tolto la vita così, l’altra sera, un 53enne residente in un Comune della collina chivassese, a due passi da Torino. ‘L’ ...

L'uomo era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti a gennaio e il suo è stato un gesto di vendetta verso la donna, come ha scritto su un biglietto che è stato lasciato sul tavolo di casa. Si ...

