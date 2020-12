NATALE IN CASA CUPIELLO con Sergio Castellitto. Stasera su Rai 1 (Di martedì 22 dicembre 2020) “Te piace o’ presepe? No. Nun me piace o’ presepe“. Quante volte abbiamo riso sentendo questa battuta? Una scena iconica tra Lucariello e suo figlio Tommasino diventata emblema della “teatralità napoletana” e portata al successo dal capolavoro NATALE in CASA CUPIELLO, l’intramontabile opera del 1931 nata dal genio Eduardo De Filippo. In fondo, che NATALE sarebbe senza Don Luca e sua moglie Concetta, i loro figli Tommasino e Ninuccia, il genero Nicolino e zio Pasqualino? Senza di essi il NATALE non sarebbe tale! Proprio per questo Rai 1, ha deciso di riportare in tv la stravagante famiglia napoletana con un film evento – in onda Stasera (martedì 22 dicembre) in prime time – per celebrare i 120 anni dalla nascita del grande commediografo napoletano. Stavolta il ruolo del patriarca della ... Leggi su tvsoap (Di martedì 22 dicembre 2020) “Te piace o’ presepe? No. Nun me piace o’ presepe“. Quante volte abbiamo riso sentendo questa battuta? Una scena iconica tra Lucariello e suo figlio Tommasino diventata emblema della “teatralità napoletana” e portata al successo dal capolavoroin, l’intramontabile opera del 1931 nata dal genio Eduardo De Filippo. In fondo, chesarebbe senza Don Luca e sua moglie Concetta, i loro figli Tommasino e Ninuccia, il genero Nicolino e zio Pasqualino? Senza di essi ilnon sarebbe tale! Proprio per questo Rai 1, ha deciso di riportare in tv la stravagante famiglia napoletana con un film evento – in onda(martedì 22 dicembre) in prime time – per celebrare i 120 anni dalla nascita del grande commediografo napoletano. Stavolta il ruolo del patriarca della ...

