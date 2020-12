Juventus-Fiorentina 0-3, sindaco Firenze Nardella: “Come David contro Golia” (Di martedì 22 dicembre 2020) Il sindaco di Firenze Dario Nardella esulta per il clamoroso successo della Fiorentina per 0-3 in casa della Juventus. Il primo cittadino del capoluogo toscano si lascia andare a un “Come David contro Golia” su Twitter e dimostra di essere un tifoso accanito del club viola, che l’ultima volta che fu capace di battere i bianconeri a Torino in campionato erano allenati anche in quel caso da Prandelli (era il 2008). Come David contro Golia. #ForzaViola ? pic.twitter.com/uZMdDX3GVL — Dario Nardella (@DarioNardella) December 22, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) IldiDarioesulta per il clamoroso successo dellaper 0-3 in casa della. Il primo cittadino del capoluogo toscano si lascia andare a un “” su Twitter e dimostra di essere un tifoso accanito del club viola, che l’ultima volta che fu capace di battere i bianconeri a Torino in campionato erano allenati anche in quel caso da Prandelli (era il 2008).. #ForzaViola ? pic.twitter.com/uZMdDX3GVL — Dario(@Dario) December 22, 2020 SportFace.

acffiorentina : ?| 90’ La Fiorentina si impone 0-3 sui bianconeri allo Juventus Stadium ?????? Juventus ?? Fiorentina 0??-3??… - FOXSoccer : 81': Juventus 0-3 Fiorentina ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Vincere per chiudere l’anno con altri 3 punti! ?? Forza ragazzi, #FINOALLAFINE! ?? LIVE MATC… - ilTorineseNews : Clamorosa sconfitta in casa: Juventus-Fiorentina 0-3 - NiccoColo : Serataccia per La Penna: mancano il secondo giallo a Valero e almeno un rigore su Bernardeschi @gazzetta Cominciam… -