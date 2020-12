Juventus, cinque espulsioni in questa stagione: è record europeo (Di martedì 22 dicembre 2020) Con il rosso rimediato da Cuadrado contro la Fiorentina, sono salite a cinque le espulsioni dei giocatori della Juventus in questa stagione. È record nel 2020-21 tra i principali campionati europei. ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 dicembre 2020) Con il rosso rimediato da Cuadrado contro la Fiorentina, sono salite aledei giocatori dellain. Ènel 2020-21 tra i principali campionati europei. ...

