Iren | aggiornamento sullo stato di attuazione del programma di acquisto azioni proprie

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) –, facendo seguito a quanto comunicato il 20 novembre 2020 in merito all’avvio deldidiautorizzato dall’Assemblea deglisti del 29 aprile 2020, ha reso noto di aver acquidal 14 al 18 novembre 2020, complessivamente 95.123ordinarie al prezzo medio unitario di 2,0947 euro, per un controvalore complessivo di 199.256,48 euro. Al 18 dicembre, l’utility emiliana detiene 15.638.259, pari all’1,2020% del capitale sociale. Seduta positiva, in Borsa, perche avanza bene e porta a casa un +1,16%.