GF Vip Ermito e Adua, cosa è davvero accaduto a luglio: parla il modello (Di martedì 22 dicembre 2020) Spuntano altri dettagli sui rapporti intercorsi tra il modello e l'attrice: a raccontarli è stato lo stesso Ermito le cui dichiarazioni sono destinate a creare un nuovo caso L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 22 dicembre 2020) Spuntano altri dettagli sui rapporti intercorsi tra ile l'attrice: a raccontarli è stato lo stessole cui dichiarazioni sono destinate a creare un nuovo caso L'articolo proviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : GF Vip, Mario Ermito conquista tutti e rivela l’interesse per una concorrente - infoitcultura : Perché è famoso Mario Ermito, concorrente del GF Vip - infoitcultura : GF Vip: il battesimo del fuoco di Ermito, Capriotti, Carlotta e Zenga - TRASHITALIANO3 : RT @infoitcultura: Grande Fratello Vip, 'Tu sei fidanzata, non dovrebbe interessarti': Mario Ermito gela Rosalinda Cannavò - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'Tu sei fidanzata, non dovrebbe interessarti': Mario Ermito gela Rosalinda Cannavò -