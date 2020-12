Crotone-Parma 2-1 | Cronaca | Rigore negato ai rossoblù

(Di martedì 22 dicembre 2020)si stanno sfidando nell’anticipo della 14a giornata di Serie A. Al 25’ padroni di casa in vantaggio grazie a una rete di Messias, che a pochi istanti dall’intervallo ha anche raddoppiato con un eurogol. Nella ripresa accorcia le distanze Kucka.È iniziato lo scontro salvezza traall’Ezio Scida. Ospiti subito L'articolo2-1aiproviene da www.meteoweek.com.

- zazoomblog : Crotone Parma 2-1 LIVE: esordio in Serie A per Valenti - #Crotone #Parma #LIVE: #esordio #Serie

Crotone e Parma si sfidano nell'anticipo della 14a giornata di Serie A: la cronaca minuto per minuto dello scontro salvezza.