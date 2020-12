Covid, Galli: “Sarò uno dei primi a vaccinarmi” (Di martedì 22 dicembre 2020) L’infettivologo dell’Ospedale Sacco ha dato l’annuncio a La7 “Iniziano le vaccinazioni, io me lo faccio subito, non perché voglio prevaricare nessuno ma perché è corretto anche da parte di chi è stato coinvolto dal punto di vista comunicativo dare il buon esempio”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Aria Che Tira (@ariachetirala7) Con queste parole l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli ha dato l’annuncio nel corso del collegamento con “L’Aria Che Tira” su La7. Leggi anche: Covid – 19, l’EMA autorizza il vaccino della Pfizer Il 27, dopo l’approvazione da parte dell’agenzia del Farmaco Europeo, partirà la campagna vaccinatoria anche in Italia. Si inizierà subito dando precedenza a personale medico e persone più a rischio e poi si andrà avanti con il resto della popolazione. L'articolo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 dicembre 2020) L’infettivologo dell’Ospedale Sacco ha dato l’annuncio a La7 “Iniziano le vaccinazioni, io me lo faccio subito, non perché voglio prevaricare nessuno ma perché è corretto anche da parte di chi è stato coinvolto dal punto di vista comunicativo dare il buon esempio”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Aria Che Tira (@ariachetirala7) Con queste parole l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimoha dato l’annuncio nel corso del collegamento con “L’Aria Che Tira” su La7. Leggi anche:– 19, l’EMA autorizza il vaccino della Pfizer Il 27, dopo l’approvazione da parte dell’agenzia del Farmaco Europeo, partirà la campagna vaccinatoria anche in Italia. Si inizierà subito dando precedenza a personale medico e persone più a rischio e poi si andrà avanti con il resto della popolazione. L'articolo ...

repubblica : Galli: 'Medici che non vogliono vaccinarsi cambino pure mestiere' - fanpage : Galli: “Se Medici e infermieri non vogliono farsi il vaccino covid cambino mestiere” - myrtamerlino : Per il Prof. #Galli i medici che non vogliono vaccinarsi 'dovrebbero fare un passo indietro e cambiare mestiere...'… - ilPopolo77 : RT @Corriere: L’annuncio di Galli: «Il 27 dicembre sarò uno dei primi a fare il vaccino» - bIxckstxirs : RT @repubblica: Galli: 'Medici che non vogliono vaccinarsi cambino pure mestiere' -