Coronavirus | corre foodtech e Deliveristo raccoglie 4 | 5 mln investimento

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – Mette in contatto i produttori italiani di qualità ed i distributori con il mondo dei ristoratori attraverso un mercato virtuale, un lavoro strategico quello della piattaforma Deliveristo che, in piena seconda ondata di pandemia, ha annunciato così di avere chiuso un round d'investimento di 'Serie A' da 4,5 milioni di euro con United Ventures Sgr SpA, il fondo italiano di venture capital specializzato in tecnologie digitali. L'investimento in equity, spiega l'azienda del foodtech, va a completare l'operazione iniziata dalla società a luglio 2020 con un pool di altri investitori, tra cui Iag, Gellify, Doorway, Seven – Angelomario Moratti, Metrica – Michele Novelli.

MILANO – Il progetto, realizzato da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il supporto di Gilead Science, prevede la donazione di tablet e software alle RSA ...

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Mette in contatto i produttori italiani di qualità ed i distributori con il mondo dei ristoratori attraverso un mercato virtuale, un lavoro strategico quello della ...

