Comunque luccicanti | dalla testa ai piedi

Leggi su vanityfair

(Di martedì 22 dicembre 2020) Mai perdere lo scintillio. Insieme alla voglia di festeggiare, anche in casa, nonostante il periodo. Ce lo insegnava ieri Carrie Bradshaw e ce lo dimostrano oggi i protagonisti di The Prom, il film targato Netflix che non ha certo lesinato in quanto a paillettes, per vestire le star Meryl Streep e Nicole Kidman ( e non solo loro). Come gli stessi protagonisti affermano, «tutti meritano un’occasione per festeggiare». Una scena di The Prom. Foto courtesy Netflix