Ceppo inglese più contagioso: l’Italia rischia un nuovo lockdown? Cosa può succedere a gennaio (Di martedì 22 dicembre 2020) Le regole annunciate dal premier Giuseppe Conte sulla zona rossa per le festività valgono fino all’Epifania, ma con l’esplosione della nuova variante del Sars-Cov2 nel Regno Unito gli scenari per il 7 gennaio sono incerti e si pensa addirittura a nuove chiusure. Ipotesi lockdown prolungato A fare il punto sulla situazione è Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, a “Un Giorno da Pecora” su Radio2: “Che la variante inglese arrivasse era prevedibile. Purtroppo il governo inglese ha avvertito tardi e questo non è bello”. Inoltre, Ricciardi per Natale avrebbe preso altri provvedimenti: “Avrei fatto misure di più lunga durata sul modello di Germania e Austria perché quelle prese – ha sottolineato – non sono sufficienti“. Alla trasmissione radiofonica il consigliere del ministro Speranza ha rivelato il suo ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020) Le regole annunciate dal premier Giuseppe Conte sulla zona rossa per le festività valgono fino all’Epifania, ma con l’esplosione della nuova variante del Sars-Cov2 nel Regno Unito gli scenari per il 7sono incerti e si pensa addirittura a nuove chiusure. Ipotesiprolungato A fare il punto sulla situazione è Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, a “Un Giorno da Pecora” su Radio2: “Che la variantearrivasse era prevedibile. Purtroppo il governoha avvertito tardi e questo non è bello”. Inoltre, Ricciardi per Natale avrebbe preso altri provvedimenti: “Avrei fatto misure di più lunga durata sul modello di Germania e Austria perché quelle prese – ha sottolineato – non sono sufficienti“. Alla trasmissione radiofonica il consigliere del ministro Speranza ha rivelato il suo ...

