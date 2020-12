Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020)DEL 21 DICEMBREORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST RIMOSSO L’INCIDENTE ALTEZZA CORSO DI FRANCIA, PERMANGONO TUTTAVIA CODE PER CHI E’ IN VIAGGIO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LA CASILINA E L’APPIA CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD, DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA IN ESTERNA CODE A TRATTI NELLO STESSO TRATTO, APPIA E CASILINA. DISAGI ANCHE ALTEZZA CASTEL GIUBILEO PER CHI STA PERCORRENDO LA VIA FLAMINIA ANCORA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE ...