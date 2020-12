Variante inglese | screening su passeggeri rientrati in Puglia | Lopalco | ' Esami su 2 positivi' L' appello di un papà | ' Mia figlia bloccata in

(Di lunedì 21 dicembre 2020) BARI - Sono 1215 iche negli ultimi 14 giorni sono arrivati incon voli diretti dalla Gran Bretagna e che, secondo le disposizioni nazionali, devono comunicare il loro ingresso in ...

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - fabiochiusi : 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola tra… - SkyTG24 : La mutazione inglese del #coronavirus avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, il 70% in più. Un caso è stato ri… - JacbeGeorge : RT @Sovra_Knight: Esempio di variante inglese. - gmdenicolo : RT @Sovra_Knight: Esempio di variante inglese. -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese

Fornisci una valutazione generale del sito: ...La nuova variante del Coronavirus, unito al periodo di maggiore socialità come quello delle festività natalizie, potrebbe far aumentare sensibilmente i casi di Coronavirus. Per Ricciardi, quindi, “ser ...