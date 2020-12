Tutti pazzi per i #prelemi: nuovo aereo per Giulia e Pier sulla casa del GF VIP 5 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giornata di aerei sui cieli di Cinettà. Oggi 21 dicembre 2020 è stata la volta di un aereo arrivato per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che ormai, sui social, sono stati ribattezzati i Prelemi ( a suon di hashtag #prelemi). Sembrano essere lontani i tempi in cui i fan dei Gregorelli mandavano aerei per Pier ed Elisabetta Gregoraci. A quanto pare quel capitolo è stato chiuso e si volta pagina. In questi giorni nella casa, molti concorrenti hanno notato un certo avvicinamento tra i due. Anche Andrea Zenga, entrato in casa da poche ore, ha subito notato un feeling particolare tra Pier e Giulia. La bella influencer ha subito specificato che c’è una bella amicizia tra lei e Pier e nulla di più. E ‘ anche vero che il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giornata di aerei sui cieli di Cinettà. Oggi 21 dicembre 2020 è stata la volta di unarrivato perSalemi epaolo Pretelli che ormai, sui social, sono stati ribattezzati i Prelemi ( a suon di hashtag). Sembrano essere lontani i tempi in cui i fan dei Gregorelli mandavano aerei pered Elisabetta Gregoraci. A quanto pare quel capitolo è stato chiuso e si volta pagina. In questi giorni nella, molti concorrenti hanno notato un certo avvicinamento tra i due. Anche Andrea Zenga, entrato inda poche ore, ha subito notato un feeling particolare tra. La bella influencer ha subito specificato che c’è una bella amicizia tra lei ee nulla di più. E ‘ anche vero che il ...

amati_89 : RT @fuoridallhype_: Stefania si alza, va al tavolo e bacia Pier. Pier: “ora posso dire che è un buongiorno” Tutti pazzi per la Orlando #… - MissK_____ : Io penso che dovremmo tornare tutti di là raga. Non possiamo lasciare in mano ai pazzi quello che è sempre stato il… - miley1713 : RT @Unf_Tweet: - Unf_Tweet : - Angelo_P71 : @GianniBalzarini Possiamo riferirci anche a tutti i tg che ormai da giorni, fin dai titoli, quotidianamente aggiung… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pazzi Tutti pazzi per le barchette askanews Tutti pazzi per i #prelemi: nuovo aereo per Giulia e Pier sulla casa del GF VIP 5

Sulla casa del Grande Fratello VIP 5 vola un aereo per Pierpaolo e Giulia: adesso fanno tutti il tifo per i Prelemi ...

Con il maglione natalizio i vip si conciano per le feste

Durante le feste è impossibile rinunciare al maglione natalizio: Fedez sceglie un modello Dior, Elodie punta su quello OVS. Clizia Incorvaia invece lo porta ...

Sulla casa del Grande Fratello VIP 5 vola un aereo per Pierpaolo e Giulia: adesso fanno tutti il tifo per i Prelemi ...Durante le feste è impossibile rinunciare al maglione natalizio: Fedez sceglie un modello Dior, Elodie punta su quello OVS. Clizia Incorvaia invece lo porta ...