Stasera in tv | “BlacKkKlansman” | assolutamente da non perdere

Stasera in tv: BlacKkKlansman. Spike Lee si interroga sulla conciliabilità tra bianchi e neri, in un'incessabile dialettica tra appartenenza alla razza e appartenenza alla società, insurrezione ed accettazione delle istituzioni, commedia e dramma, finzione e documentario. Un'opera che si vuole agli antipodi dello stile hollywoodiano, non accentandone la facile retorica e rappresentazione monolitica di una sola morale, una sola verità. La realtà è frantumata da una trama pastiche che rimescola i "ruoli" di bianchi e neri ed un postmoderno collage di fonti di archivio, fotografie, film di finzione e documentario. Tra ironia e colpi di scena, gli strati del discorso si aggiungono, man mano che i comici anticlimax cedono il posto alla tensione, fino al pugno allo stomaco conclusivo. È il 1972 e Ron Stallworth (John David Washington) convince la polizia ...

