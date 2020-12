salernotoday : Si ferisce col tagliaerba a Conca dei Marini: 44enne salvato dal Soccorso Alpino - giustoperf : @Cartabellotta È la stessa enfasi mediatica per i morti 'col' covid.. chi di media ferisce di media perisce -

Ultime Notizie dalla rete : ferisce col

SalernoToday

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto, questa mattina, a Conca Dei Marini per un incidente ad un uomo di 44 anni ...La pattuglia di sciatori ha soccorso un gruppo di persone che non riusciva più a riprendere la via della pista per scendere ...