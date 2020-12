Sars-CoV-2 inglese, Viola: “I dati statistici confermano maggiore carica virale” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anche i familiari della donna italiana a Roma affetta dal ceppo inglese del virus sono stati messi in isolamento. Il parere dell’esperta Antonella Viola sul virus La donna italiana risultata positiva alla variante inglese del virus Sars-CoV-2 da ieri è in isolamento con il suo compagno, come anche tutta la sua famiglia e i contatti L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anche i familiari della donna italiana a Roma affetta dal ceppodel virus sono stati messi in isolamento. Il parere dell’esperta Antonellasul virus La donna italiana risultata positiva alla variantedel virus-CoV-2 da ieri è in isolamento con il suo compagno, come anche tutta la sua famiglia e i contatti L'articolo proviene da YesLife.it.

PaoloGentiloni : Quanto è pericolosa la #variante del COVID individuata nel sud dell’Inghilterra? Ecco la prima analisi dell’Agenzia… - WRicciardi : per chi volesse capire di più sulle mutazioni “inglesi” - MRGUMEDE40 : RT @LaVeritaWeb: Panico per la variante inglese del Sars-Cov-2: il patogeno (che strano!) aggira i morbosi divieti di Giuseppe Conte e soci… - hele_fr : RT @LaVeritaWeb: Panico per la variante inglese del Sars-Cov-2: il patogeno (che strano!) aggira i morbosi divieti di Giuseppe Conte e soci… - VaccariRiccardo : RT @Doom3Gloom: Thread. Cercando di fare ordine nulla nuova variante di SARS-Cov-2 trovata in UK e conseguenze. Come è successo a Marzo si… -