Report del Consiglio Grande e Generale del 18 dicembre | pomeriggio

Leggi su dire

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel pomeriggio l’Aula esamina gli articoli relativi del Capo III, contententi “interventi incentivanti per il comparto edile e per il risparmio energetico e la riduzione del rischio sismico”. In primis, l’Art.27 “Ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e Sismabonus per la riduzione del rischio sismico”. Si prevedono in dettaglio per il 2021 interventi volti alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico degli immobili esistiti: una serie di detrazioni progressive legate al conseguimeno della classe energetica e al grado di sicurezza sismica, così come agli importi delle spese sostenute: si va da un minimo di detrazione del 50% per 40 mila euro spesi ad un massimo del 110% per 100 mila euro spesi.