Ora è ufficiale: Ballardini nuovo allenatore del Genoa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tutto confermato. Davide Ballardini torna per la quarta volta sulla panchina del Genoa. Ieri avevamo raccontato tutto l'iter che avrebbe riportato il tecnico sulla panchina rossoblù. Questo il comunicato del Genoa: "Il Genoa Cfc comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Davide Ballardini. Il tecnico torna al Genoa, dove ha già allenato in tre precedenti esperienze, nel corso delle stagioni 2010/11, 2012/13, 2017/18 e 2018/19". Davide #Ballardini è l'allenatore del Genoa. Leggi qui https://t.co/8GBdYpPSTG pic.twitter.com/FoszPI3hXT — Genoa CFC (@GenoaCFC) December 21, 2020 Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Rimini, ora è ufficiale: via libera ai vaccini in Fiera. Ecco il piano nei dettagli ChiamamiCittà Elodie con Guaranà artista donna top 2020 Spotify

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Guaranà", il brano di Elodie colonna sonora dell'estate 2020, che ha raggiunto le prime posizioni di tutte le classifiche, con più di 31 milioni di stream e 31 milioni di ...

E’ Ufficiale: Approvato Emendamento per Accesso al Credito Garantito da parte di Mediatori Creditizi e Agenti Società

Approvato in riesame dalla maggioranza di Governo l’emendamento che estende le garanzia pubbliche e l’accesso al credito alle società. Le società Agenti in Attività finanziaria e Mediatori creditizi t ...

