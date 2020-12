Leao | chicche sull’ambiente Milan | “Saelemaekers sa cantare E sul più simpatico…”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Protagonista contro il Sassuolo e fresco detentore di un nuovo record, Rafaelha voluto sviscerare alcune curiosità all’interno dell’ambiente: “Calhanoglu è il più simpatico. Dalot ascolta la musica migliore, Rebic la peggiore – ha esordito l’attaccante portoghese parlando al portale 4-3-3 -. Rispetto la musica del suo paese, ma quando la mette è veramente strana.sabene. Ha fatto anche lui una canzone come me, me l’ha fatta ascoltare, è in francese. Ha un buon flow”. SportFace.