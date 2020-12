La rivoluzionaria “I Want to Hold Your Hand”

Ultime Notizie dalla rete : rivoluzionaria Want

Linkiesta.it

“Oh, yeah, I’ll tell you something”. A distanza di mezzo secolo è difficile comprendere l’entità dello choc che rappresentò I Want to Hold Your Hand soprattutto per il pubblico americano. Per dirla co ...scritta inizialmente per accompagnare (e criticare?) i movimenti di protesta degli anni ’60, fu usata in gran parte dalla pubblicità ed è diventata una hit nella campagna elettorale di Donald Trump de ...