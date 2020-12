Il mea colpa di Insigne e il retroscena sul ritiro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato al canale ufficiale del club in occasione del nuovo calendario Lorenzo Insigne sa di avere sbagliato e non vede l’ora, domenica contro il Torino, di rimediare al proprio errore. Lasciare la squadra in dieci contro l’Inter è stata una leggerezza della quale Insigne s’è già pentito. Non voleva, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato al canale ufficiale del club in occasione del nuovo calendario Lorenzosa di avere sbagliato e non vede l’ora, domenica contro il Torino, di rimediare al proprio errore. Lasciare la squadra in dieci contro l’Inter è stata una leggerezza della quales’è già pentito. Non voleva, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FormulaHumor : @Brigate2187 Comunque se il percorso per realizzare il tuo sogno si interrompe per un po' (ha i soldi, arriverà sic… - SecondoVangelo : RT @mariocj25: In estate c'è il traditore di turno! A metà campionato la squadra deve andare in ritiro! A fine stagione è colpa dell'allena… - mariocj25 : In estate c'è il traditore di turno! A metà campionato la squadra deve andare in ritiro! A fine stagione è colpa de… - Sylva95083323 : @AntonioSocci1 Riconoscere vuole dire “mea colpa” = essere giudicati dagli familiari dei defunti per ‘Causa Covid’! Sorry! ???????????. - elysianstan : @_fleurdumer mea culpa ma tu non sei da meno ieri sera ci siamo disperate abbastanza per colpa del materiale che hai tirato fuori TU. -

Ultime Notizie dalla rete : mea colpa Il mea colpa di Insigne e il retroscena sul ritiro SerieANews Cina: "Wsj", Jack Ma ha offerto al governo quote di Ant Group per salvare l'offerta pubblica iniziale

Secondo il "Wall Street Journal", le parole di Ma sarebbero una sorta di mea culpa di fronte ai funzionari della Banca centrale cinese e ai regolatori bancari e assicurativi. L'incontro del 2 novembre ...

Napoli, il mea culpa di Insigne: "Un capitano non deve lasciare in dieci la sua squadra"

Lorenzo Insigne recita il mea culpa tornando alla sua espulsione, per proteste, durante la partita con l'Inter nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso. "Ci sono rimasto malissimo a Mi ...

Secondo il "Wall Street Journal", le parole di Ma sarebbero una sorta di mea culpa di fronte ai funzionari della Banca centrale cinese e ai regolatori bancari e assicurativi. L'incontro del 2 novembre ...Lorenzo Insigne recita il mea culpa tornando alla sua espulsione, per proteste, durante la partita con l'Inter nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso. "Ci sono rimasto malissimo a Mi ...