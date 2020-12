Il gol più veloce di sempre in Serie A (Di lunedì 21 dicembre 2020) Rafael Leao del Milan ha segnato il gol più veloce di sempre nella storia della Serie A. L'attaccante rossonero ha impiegato 6 secondi e 76 centesimi per battere il portiere del Sassuolo Consigli. Nemmeno il tempo di capire che la gara era iniziata e il Milan era già in vantaggio. Dopo il fischio dell'arbitro ci sono stati soltanto otto tocchi di palla, tutti del Milan, compresi i tre che sono serviti a Leao per controllare il pallone, portarselo avanti e battere di destro. Non è stato affatto un gol casuale («Abbiamo quattro o cinque schemi sul calcio d'avvio. Sì, era preparato», ha detto Pioli dopo la partita), con il turco Calhanoglu pronto a ricevere palla al fischio d'inizio e avanzare rapidamente verso l'area avversaria proprio per sorprendere la difesa, che mai si sarebbe aspettata qualcosa del genere. Gli altri gol-lampo in ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Rafael Leao del Milan ha segnato il gol piùdinella storia dellaA. L'attaccante rossonero ha impiegato 6 secondi e 76 centesimi per battere il portiere del Sassuolo Consigli. Nemmeno il tempo di capire che la gara era iniziata e il Milan era già in vantaggio. Dopo il fischio dell'arbitro ci sono stati soltanto otto tocchi di palla, tutti del Milan, compresi i tre che sono serviti a Leao per controllare il pallone, portarselo avanti e battere di destro. Non è stato affatto un gol casuale («Abbiamo quattro o cinque schemi sul calcio d'avvio. Sì, era preparato», ha detto Pioli dopo la partita), con il turco Calhanoglu pronto a ricevere palla al fischio d'inizio e avanzare rapidamente verso l'area avversaria proprio per sorprendere la difesa, che mai si sarebbe aspettata qualcosa del genere. Gli altri gol-lampo in ...

paolopoggi71 : Complimenti a @RafaeLeao7 per aver battuto, anzi, frantumato il mio record del gol più veloce in @SerieA dopo 19 anni. Bravo. @acmilan - DiMarzio : Il gol di @RafaeLeao7 è il più veloce della storia non solo in @SerieA ma tra i top 5 campionati europei @SkySport - Inter : ??? | TURBO Achraf #Hakimi è: il primo difensore dell'Inter a segnare almeno 4? gol nelle prime 13 presenze nella… - VitoCDoria : RT @paolopoggi71: Complimenti a @RafaeLeao7 per aver battuto, anzi, frantumato il mio record del gol più veloce in @SerieA dopo 19 anni. Br… - 05Thename : RT @Inter: ??? | TURBO Achraf #Hakimi è: il primo difensore dell'Inter a segnare almeno 4? gol nelle prime 13 presenze nella sua stagione… -

