Flamengo, offese razziste contro Gerson: la ricostruzione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un caso di razzismo nel campionato brasiliano che ha coinvolto Gerson. La Federcalcio brasiliana ha fatto sapere che aprirà un’indagine Un caso di razzismo nel campionato brasiliano che ha coinvolto Gerson. Ieri notte nel corso della sfida fra Flamengo e Bahia, l’ex centrocampista di Roma e Fiorentina attualmente in forza al Flamengo, ha affermato di aver ricevuto degli insulti dall’attaccante del Bahia Ramírez. L’episodio è accaduto al 7? del secondo tempo e nello specifico Ramirez avrebbe affermato: “Chiudi la bocca, negro”. Dopo queste parole si sono vissuti attimi di tensione con Gerson che ha litigato anche con l’allenatore avversario Mano Menezes. La partita si è conclusa regolarmente ma la Federcalcio brasiliana ha fatto sapere che aprirà un’indagine. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un caso di razzismo nel campionato brasiliano che ha coinvolto. La Federcalcio brasiliana ha fatto sapere che aprirà un’indagine Un caso di razzismo nel campionato brasiliano che ha coinvolto. Ieri notte nel corso della sfida frae Bahia, l’ex centrocampista di Roma e Fiorentina attualmente in forza al, ha affermato di aver ricevuto degli insulti dall’attaccante del Bahia Ramírez. L’episodio è accaduto al 7? del secondo tempo e nello specifico Ramirez avrebbe affermato: “Chiudi la bocca, negro”. Dopo queste parole si sono vissuti attimi di tensione conche ha litigato anche con l’allenatore avversario Mano Menezes. La partita si è conclusa regolarmente ma la Federcalcio brasiliana ha fatto sapere che aprirà un’indagine. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Brutto episodio in Serie A brasiliana: #Gerson vittima di offese razziste in campo - felipegt182 : RT @DiMarzio: Brutto episodio in Serie A brasiliana: #Gerson vittima di offese razziste in campo - deivid1895 : RT @DiMarzio: Brutto episodio in Serie A brasiliana: #Gerson vittima di offese razziste in campo - angeloinitaly : RT @DiMarzio: Brutto episodio in Serie A brasiliana: #Gerson vittima di offese razziste in campo - GilmarFreire9 : RT @DiMarzio: Brutto episodio in Serie A brasiliana: #Gerson vittima di offese razziste in campo -

Ultime Notizie dalla rete : Flamengo offese Flamengo, offese razziste contro Gerson: la ricostruzione Calcio News 24 Flamengo, offese razziste contro Gerson: la ricostruzione

Un caso di razzismo nel campionato brasiliano che ha coinvolto Gerson. La Federcalcio brasiliana ha fatto sapere che aprirà un'indagine ...

Gerson accusa Ramirez di razzismo: "Mi ha detto: 'Chiudi la bocca, negro'"

Il colombiano Ramirez avrebbe offeso l'ex Roma e Fiorentina Gerson durante Flamengo-Bahia. Animi accesi, poi lo sfogo: "Non lo accetto". Ancora razzismo. Ancora un'accusa da parte di una persona di ...

Un caso di razzismo nel campionato brasiliano che ha coinvolto Gerson. La Federcalcio brasiliana ha fatto sapere che aprirà un'indagine ...Il colombiano Ramirez avrebbe offeso l'ex Roma e Fiorentina Gerson durante Flamengo-Bahia. Animi accesi, poi lo sfogo: "Non lo accetto". Ancora razzismo. Ancora un'accusa da parte di una persona di ...