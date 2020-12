Da ‘autocertificazione’ a ‘Zaia’: l’alfabeto del 2020 (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Dall’autocertificazione a Luca Zaia. In mezzo Enrico Montesano, Giulio Regeni, Maradona. Senza dimenticare i dpcm, i runner, lo smart working. Sono tante le parole, i volti e gli anglicismi che quest’anno hanno fatto irruzione nella quotidianità. Sui giornali, in tv, al bar, in rete. Nelle conversazioni con gli amici o nelle lezioni a distanza degli studenti. L’alfabeto del 2020 è pieno di vocaboli che hanno a che fare con la pandemia da coronavirus, non potrebbe essere altrimenti. Ecco alcune delle parole che hanno lasciato il segno in quest’anno difficile; ce ne sono sicuramente altre, non ce ne vogliano per l’esclusione. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Dall’autocertificazione a Luca Zaia. In mezzo Enrico Montesano, Giulio Regeni, Maradona. Senza dimenticare i dpcm, i runner, lo smart working. Sono tante le parole, i volti e gli anglicismi che quest’anno hanno fatto irruzione nella quotidianità. Sui giornali, in tv, al bar, in rete. Nelle conversazioni con gli amici o nelle lezioni a distanza degli studenti. L’alfabeto del 2020 è pieno di vocaboli che hanno a che fare con la pandemia da coronavirus, non potrebbe essere altrimenti. Ecco alcune delle parole che hanno lasciato il segno in quest’anno difficile; ce ne sono sicuramente altre, non ce ne vogliano per l’esclusione.

hamnsel : Le misure della regione Veneto finiscono il 23 e così domani non posso andare in montagna a vedere la congiunzione… - TDSestieri : RT @nuova_venezia: [L’AUTOCERTIFICAZIONE] Zaia vieta gli spostamenti da un Comune all'altro a partire da sabato 19 dicembre, ogni giorno, d… - Ilamaiunagioia : Domanda per i veneti: l'autocertificazione serve solo per chi deve uscire dal proprio comune dopo le 14 o anche per… - nuova_venezia : [L’AUTOCERTIFICAZIONE] Zaia vieta gli spostamenti da un Comune all'altro a partire da sabato 19 dicembre, ogni gior… - infoitinterno : L'autocertificazione «già pronta e compilata». Chiarimenti Regione sull'ordinanza di Zaia -