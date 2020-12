Cuba, “Medici, non bombe”: su TPI tornano gli incontri “Lucha y Libertad” (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Medici, non bombe”, la strategia vincente adottata da Cuba per contrastare il nuovo coronavirus in patria e nel mondo sarà al centro del secondo incontro del ciclo “Lucha y Libertad. Dialoghi euro-latinoamericani”, organizzato da Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente del gruppo S&D, in diretta domani, martedì 22 dicembre alle ore 14:00, su TPI. Seconda ospite della serie di conversazioni sarà la Prima Viceministra del Commercio Estero di Cuba, Ana Teresita González Fraga. “E’ un piacere sostenere questo dialogo e poter trasmettere il nostro messaggio su diversi temi di attualità importanti a livello internazionale”, sottolinea in anteprima l’esponente politica Cubana. “Quest’anno è stato fortemente segnato dal dramma della pandemia che ha colpito la ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 dicembre 2020) “, non”, la strategia vincente adottata daper contrastare il nuovo coronavirus in patria e nel mondo sarà al centro del secondo incontro del ciclo “. Dialoghi euro-latinoamericani”, organizzato da Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente del gruppo S&D, in diretta domani, martedì 22 dicembre alle ore 14:00, su TPI. Seconda ospite della serie di conversazioni sarà la Prima Viceministra del Commercio Estero di, Ana Teresita González Fraga. “E’ un piacere sostenere questo dialogo e poter trasmettere il nostro messaggio su diversi temi di attualità importanti a livello internazionale”, sottolinea in anteprima l’esponente politicana. “Quest’anno è stato fortemente segnato dal dramma della pandemia che ha colpito la ...

