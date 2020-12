(Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI - “Noi siamo in attesa di una risposta da parte del presidente”. In un'intervista al 'Corriere della sera' la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elenatorna a chiedere “una svolta" al presidente del Consiglio. "Ma i tempi non siamo noi a dettarli bensì l'emergenza che ci chiedeconcrete sui vaccini, sulla crisi economica, sulla riaperturascuole, sui progetti del Recovery plan”, aggiunge. Quindi, “non una verifica arzigogolata” ma “che su tutti quei temi ci sianoconcrete e veloci, che ci sia un'assunzione di responsabilità da parte di tutti e al servizio del Paese”. Nel caso in cui l'indicazione di supermanager alla governance del Recovery plan possa confluire nel maxi emendamento alla legge di bilancio,precisa che ...

TeresaBellanova : Conte ha detto ch il nostro documento è costruttivo. Allora dia risposte costruttive e dica se ci sono le condizion… - fisco24_info : 'Conte dia delle risposte o io e Bellanova siamo pronte a dimetterci' dice Bonetti: AGI - “Noi siamo in attesa di u… - EttoreMaiore : @Ettore_Rosato Rosato: speriamo che Conte dia seguito ai ricatti di Italia Morta e si vada ad elezioni quanto prima… - r_corti : Quando Conte parla dei giorni rossi e quelli arancioni, sembra dia i numeri del lotto. #DecretoNatale - anninavigneto : Parole, parole, parole. Serve, dobbiamo fare. Parole che finiranno nel cassetto degli ultimatum e penultimatum a… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte dia

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

sarà lui a decidere se vi siano le condizioni per mandare gli italiani alle urne o per dare vita in Parlamento ad un governo di segno diverso". "Il presidente Conte è certamente abile nelle relazioni ...AGI - “Noi siamo in attesa di una risposta da parte del presidente Conte”. In un'intervista al 'Corriere della ... "In caso sarebbe il Parlamento a dover dare una risposta".