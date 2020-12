Borse europee negative assieme a Milano (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, in un quadro di rinnovata volatilità innescata dai timori per la nuova variante britannica del Covid. Relegato in secondo piano l’accordo raggiunto a Washington su un nuovo piano di stimoli all’economia statunitense, dopo mesi di stallo tra Democratici e Repubblicani. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,45%. L’Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.895 dollari l’oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 49,1 dollari per barile, con un ribasso del 3,97%. Sale lo spread, attestandosi a +113 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,53%. Tra le principali Borse ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, in un quadro di rinnovata volatilità innescata dai timori per la nuova variante britannica del Covid. Relegato in secondo piano l’accordo raggiunto a Washington su un nuovo piano di stimoli all’economia statunitense, dopo mesi di stallo tra Democratici e Repubblicani. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,45%. L’Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.895 dollari l’oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 49,1 dollari per barile, con un ribasso del 3,97%. Sale lo spread, attestandosi a +113 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,53%. Tra le principali...

