Bonus smartphone cosa c'è da sapere: a chi spetta e come funziona

Oltre al tanto chiacchierato Cashback e alla lotteria degli scontrini, il Governo lancia anche un altro Bonus che consente di avere per un anno un cellulare in comodato d'uso connesso ad Internet, con incluso l'abbonamento a due "organi di stampa" e l'app Io. Il Bonus smartphone, così si chiama questo speciale incentivo, sarà però erogato solo a coloro che rispetteranno i requisiti fissati. Scopriamo allora a chi spetta il Bonus smartphone, come funziona e come fare per richiederlo correttamente.

Bonus smartphone, a chi spetta

Il Bonus smartphone è pensato per chi vive in famiglie con un reddito Isee sotto i 20mila euro. Il beneficio è concesso ...

