VIDEO Inter-Spezia 2-1, Highlights, gol e sintesi: Hakimi e Lukaku decidono la sfida a San Siro (Di domenica 20 dicembre 2020) L’Inter di Antonio Conte esce vittoria del match di San Siro contro lo Spezia, valido per il 13° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. Al “Meazza” la Beneamata ha centrato il bersaglio grosso (2-1) e con questo risultato tiene il passo del Milan capolista, vittorioso 2-1 in trasferta contro il Sassuolo. Una sola lunghezza di distanza separa gli uomini di Conte dai cugini rossoneri in classifica generale. A decidere il confronto alla Scala del calcio sono stati il marocchino Achraf Hakimi al 51?, imbeccato dall’argentino Lautaro Martinez, e il belga Romelu Lukaku su calcio di rigore al 71?. Ininfluente la realizzazione degli ospiti al 94? di Roberto Piccoli. Tre punti fondamentali, quindi, per l’obiettivo Scudetto in casa nerazzurra. Di seguito gli Highlights del match di ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) L’di Antonio Conte esce vittoria del match di Sancontro lo, valido per il 13° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. Al “Meazza” la Beneamata ha centrato il bersaglio grosso (2-1) e con questo risultato tiene il passo del Milan capolista, vittorioso 2-1 in trasferta contro il Sassuolo. Una sola lunghezza di distanza separa gli uomini di Conte dai cugini rossoneri in classifica generale. A decidere il confronto alla Scala del calcio sono stati il marocchino Achrafal 51?, imbeccato dall’argentino Lautaro Martinez, e il belga Romelusu calcio di rigore al 71?. Ininfluente la realizzazione degli ospiti al 94? di Roberto Piccoli. Tre punti fondamentali, quindi, per l’obiettivo Scudetto in casa nerazzurra. Di seguito glidel match di ...

Inter : ?? | STADIO Come state ingannando l'attesa del calcio d'inizio di #InterSpezia? Le 1??5?? si avvicinano... ?? - Inter : ?? | RISCALDAMENTO Squadra in campo sul terreno di San Siro! ?? #InterSpezia ?? #FORZAINTER ???? - Inter : ? CLOSER BY MAGIC I INTER CHRISTMAS 2020 Con un po' di magia possiamo sentirci tutti più vicini. Questo è il Natal… - claugros : RT @J_Ramazzotti: Sesta vittoria consecutiva in campionato dell'Inter. #InterSpezia #Conte - J_Ramazzotti : Sesta vittoria consecutiva in campionato dell'Inter. #InterSpezia #Conte -