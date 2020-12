Salvini lo xenofobo: usa l'arresto di alcuni nigeriani per invocare la cacciata del governo (Di domenica 20 dicembre 2020) C'è la pandemia. Ci sono le regioni a guida leghista che sono alla corda, Veneto compreso, e ci sono riduzionisti come il segretario della Laga che invece di preoccuparsi per i quasi 4 mila morti a ... Leggi su globalist (Di domenica 20 dicembre 2020) C'è la pandemia. Ci sono le regioni a guida leghista che sono alla corda, Veneto compreso, e ci sono riduzionisti come il segretario della Laga che invece di preoccuparsi per i quasi 4 mila morti a ...

jmcotza : @RepubblicaTv @repubblica La stupidaggine più grande mai sentita però sentirla da un cretino come Salvini si può… - ASec28 : RT @globalistIT: - globalistIT : - davidenegri80 : @sonia172505 'destra' per Salvini & co. mi sembra sbagliato, per chi è di destra davvero, sarebbe più corretto defi… - fber_1971 : @CarloCalenda Mi conferma che ha chiesto la disponibilità a #salvini per un governo che sinceramente non capisco c… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini xenofobo L'ultradestra torna a casa: abbandona Salvini e abbraccia Fratelli d'Italia la Repubblica Salvini lo xenofobo: usa l'arresto di alcuni nigeriani per invocare la cacciata del governo

Il leader leghista commenta un'operazione contro lo spaccio a Palermo: "Il governo cancella i Decreti sicurezza, apre i porti, mantiene i delinquenti e tarda i ristori per imprese e famiglie''.

Il Natale 'cristiano' della Lega in salsa xenofoba: "I clandestini mantenuti negli hotel"

Dopo la cancellazione dei decreti Salvini continua la campagna dell'estrema destra contro i cosiddetti 'immigrazionisti' ...

Il leader leghista commenta un'operazione contro lo spaccio a Palermo: "Il governo cancella i Decreti sicurezza, apre i porti, mantiene i delinquenti e tarda i ristori per imprese e famiglie''.Dopo la cancellazione dei decreti Salvini continua la campagna dell'estrema destra contro i cosiddetti 'immigrazionisti' ...