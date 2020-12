Reynolds alla Juventus: sinergia con un club di Serie A (Di domenica 20 dicembre 2020) Reynolds alla Juventus in sinergia col Cagliari: Paratici pesca ancora negli USA? Ultime sull’interesse dei bianconeri per il terzino È Bryan Reynolds l’ultimo nome caldo per il calciomercato Juve. Secondo quanto riferito da Sky Sport il terzino classe 2001 che gioca a Dallas piace ai bianconeri che vorrebbero acquistarlo in sinergia col Cagliari. Sul giocatore si è mossa anche la Roma, ma i dirigenti bianconeri hanno in agenda un incontro con gli agenti del ragazzo nella giornata di giovedì. L’obiettivo sarebbe quello, essendo Reynolds extracomunitario, di lasciarlo momentaneamente in Sardegna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020)incol Cagliari: Paratici pesca ancora negli USA? Ultime sull’interesse dei bianconeri per il terzino È Bryanl’ultimo nome caldo per il calciomercato Juve. Secondo quanto riferito da Sky Sport il terzino classe 2001 che gioca a Ds piace ai bianconeri che vorrebbero acquistarlo incol Cagliari. Sul giocatore si è mossa anche la Roma, ma i dirigenti bianconeri hanno in agenda un incontro con gli agenti del ragazzo nella giornata di giovedì. L’obiettivo sarebbe quello, essendoextracomunitario, di lasciarlo momentaneamente in Sardegna. Leggi su Calcionews24.com

Asroma123456789 : RT @LAROMA24: Alla scoperta di Bryan #Reynolds. Chi è il terzino destro classe 2001 di proprietà del Dallas FC per cui la #ASRoma ha offert… - LAROMA24 : Alla scoperta di Bryan #Reynolds. Chi è il terzino destro classe 2001 di proprietà del Dallas FC per cui la #ASRoma… - infoitsport : Calciomercato, ore calde per Reynolds: il terzino è vicino alla Roma - cmlh24 : Bryan #Reynolds, terzino destro americano classe 2001 di proprietà del #Dallas, é vicinissimo alla #Roma per 7,5 ml… - meIevisione : buonasera ho visto detective pikachu carinissimo.... mi sarebbe piaciuto di + se (spoiler) ryan reynolds fosse rima… -