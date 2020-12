Renzi: Pd e Iv d’accordo su Conte. Subito smentito. Il vicepresidente dem Bordo prende le distanze dall’ex premier: “Parli per sé non tiri in ballo altri” (Di domenica 20 dicembre 2020) A smentire prontamente le dichiarazioni un po’ da bullo – sai che novità – del senatore di Rignano sull’Arno Matteo Renzi, che ha paventato che il Partito democratico fosse d’accordo con lui sulla gestione della crisi di govermo in atto e soprattutto sull’atteggiamento nei confronti del premier Conte, è il vicepresidente Michele Bordo (nella foto):“Consiglierei a Matteo Renzi di parlare per Italia Viva, lasciando stare i gruppi del Partito Democratico. I parlamentari del Pd, quando hanno delle cose da dire sul Governo o sulle scelte politiche da compiere, come hanno sempre fatto, intervengono direttamente, senza bisogno di intermediari”. Il commento di Bordo è arrivato dopo le parole di Renzi al Corriere della Sera: “Se ancora conosco ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 20 dicembre 2020) A smentire prontamente le dichiarazioni un po’ da bullo – sai che novità – del senatore di Rignano sull’Arno Matteo, che ha paventato che il Partito democratico fossecon lui sulla gestione della crisi di govermo in atto e soprattutto sull’atteggiamento nei confronti del, è ilMichele(nella foto):“Consiglierei a Matteodi parlare per Italia Viva, lasciando stare i gruppi del Partito Democratico. I parlamentari del Pd, quando hanno delle cose da dire sul Governo o sulle scelte politiche da compiere, come hanno sempre fatto, intervengono direttamente, senza bisogno di intermediari”. Il commento diè arrivato dopo le parole dial Corriere della Sera: “Se ancora conosco ...

