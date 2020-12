Portava le escort a casa del Cav. Così Tarantini voleva farsi eleggere. L’imprenditore è stato condannato a 2 anni e 10 mesi. Con le cene eleganti mirava all’ascesa in politica (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo oltre dieci anni, si chiude un’altra pagina giudiziaria sulle cene a Palazzo Grazioli e Arcore con protagonista L’imprenditore Gianpaolo Tarantini che ha reclutato escort di lusso alla corte di Silvio Berlusconi. Soltanto venerdì sono state depositate le motivazioni della sentenza, del settembre scorso, con cui la Corte di Appello di Bari ha condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione il fidato amico del Cavaliere e a 1 anno e 5 mesi di carcere “ l’ape regina” dei party berlusconiani, Sabina Beganovic. Proprio dalla lettura del lungo atto si scopre che, secondo i magistrati, “il progetto di Tarantini è stato quello di sfruttare il supporto determinante di Silvio Berlusconi per realizzare la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo oltre dieci, si chiude un’altra pagina giudiziaria sullea Palazzo Grazioli e Arcore con protagonistaGianpaoloche ha reclutatodi lusso alla corte di Silvio Berlusconi. Soltanto venerdì sono state depositate le motivazioni della sentenza, del settembre scorso, con cui la Corte di Appello di Bari haa 2e 10di reclusione il fidato amico del Cavaliere e a 1 anno e 5di carcere “ l’ape regina” dei party berlusconiani, Sabina Beganovic. Proprio dalla lettura del lungo atto si scopre che, secondo i magistrati, “il progetto diquello di sfruttare il supporto determinante di Silvio Berlusconi per realizzare la ...

