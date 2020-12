LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere in DIRETTA: iniziata la gara! (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DALLE ORE 10.00 (20 DICEMBRE) 11.03 La svizzera Nufer è seconda a 0.67. Ora tocca alla norvegese Mowinckel. 11.01 Elena Curtoni non è dispiaciuta, di sicuro il pettorale n.1 non l’ha aiutata. E’ un SuperG molto lungo, l’azzurra chiude in 1’25?81. 11.00 Iniziato il SuperG, in pista Elena Curtoni. 10.56 Per Elena Curtoni il n.1 non è un buon pettorale. In SuperG è importante guardare le linee delle avversarie, a differenza della discesa il tracciato non viene provato. 10.54 Curiosità per Petra Vlhova che scenderà con il pettorale n.10. Vedremo se la slovacca sarà più competitiva in SuperG rispetto alla discesa. E’ molto probabile che sia così. 10.52 I pettorali delle italiane: ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE MASCHILE DALLE ORE 10.00 (20 DICEMBRE) 11.03 La svizzera Nufer è seconda a 0.67. Ora tocca alla norvegese Mowinckel. 11.01 Elena Curtoni non è dispiaciuta, di sicuro il pettorale n.1 non l’ha aiutata. E’ unmolto lungo, l’azzurra chiude in 1’25?81. 11.00 Iniziato il, in pista Elena Curtoni. 10.56 Per Elena Curtoni il n.1 non è un buon pettorale. Inè importante guardare le linee delle avversarie, a differenza della discesa il tracciato non viene provato. 10.54 Curiosità per Petra Vlhova che scenderà con il pettorale n.10. Vedremo se la slovacca sarà più competitiva inrispetto alla discesa. E’ molto probabile che sia così. 10.52 I pettorali delle italiane: ...

