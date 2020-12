LIVE Canelo Alvarez-Callum Smith in DIRETTA | ci siamo | tra poco si comincia!

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.54 Ad inizio carrierapareggiò contro il connazionale Jorge Suarez, così come terminò in parità la prima sfida con Golovkin nel 2017. 4.53 L’unica sconfitta dirisale al 14 settembre del 2013, quando perse ai punti contro il fuoriclasse americano Floyd Mayweather jr. 4.52 Saul, detto “”, ha disputato 56 match in carriera: 53 vittorie (di cui 36 per KO), 1 sconfitta e 2 pareggi. 4.50 Marc Castro ha vinto per KO alla terza ripresa contro Luis Javier Valdes. Dunque tra non molto inizierà l’incontro più atteso tra! 4.42 E’ appena iniziata la sfida tra Marc Castro e Luis Javier Valdes, l’ultima del ...