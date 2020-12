LIVE Biathlon, Mass start Hochfilzen in DIRETTA: Johannes Boe vuol sfatare il tabù del 50° successo, Hofer punta alla top-10 (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 12.5 KM FEMMINILE DALLE ORE 14.25 (20 DICEMBRE) 11.47: Da capire anche le condizioni di neve che gli atleti incontreranno, tali da poter influenzare il rendimento sugli sci stretti nelle frazioni di fondo. 11.44: La partenza in linea è rarissima nell’impianto tirolese, che infatti sinora ne ha ospitate solo due, ovvero quelle dei Mondiali organizzati nel XXI secolo. Nel 2005 si impose Ole Einar Bjørndalen davanti a Sven Fischer e Raphael Poirée. Invece nel 2017 ha primeggiato Simon Schempp, il quale ha preceduto Johannes Bø e Simon Eder. 11.41: Nella prova con partenza di Massa tutto è possibile, quindi l’azzurro ci vorrà provare per entrare nella top-10. 11.38: In casa Italia ci si aspetta una prestazione al tiro migliore ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 12.5 KM FEMMINILE DALLE ORE 14.25 (20 DICEMBRE) 11.47: Da capire anche le condizioni di neve che gli atleti incontreranno, tali da poter influenzare il rendimento sugli sci stretti nelle frazioni di fondo. 11.44: La partenza in linea è rarissima nell’impianto tirolese, che infatti sinora ne ha ospitate solo due, ovvero quelle dei Mondiali organizzati nel XXI secolo. Nel 2005 si impose Ole Einar Bjørndalen davanti a Sven Fischer e Raphael Poirée. Invece nel 2017 ha primeggiato Simon Schempp, il quale ha precedutoBø e Simon Eder. 11.41: Nella prova con partenza dia tutto è possibile, quindi l’azzurro ci vorrà provare per entrare nella top-10. 11.38: In casa Italia ci si aspetta una prestazione al tiro migliore ...

