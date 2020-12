Le scappatoie ai divieti di spostamento a Natale

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020) Fatto il decreto trovato l’inganno: se dal una parte è palese che non servono leggi per capire che quest’anno è necessario festeggiare ilsenza decine di parenti dall’altra è chiaro che nel decreto sulle regole per gli spostamenti aè possibile trovare il modo per fare il pranzo in tanti. Il Mattino racconta come la famosa regola delle due persone in macchina potrebbe permettere a tutti i membri di una famiglia di assembrarsi in un’unica casa, quella dei nonni ad esempio: Ad esempio il testo presentato venerdì sera dal premier Giuseppe Conte, recita chiaramente che tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio 2021 sono consentiti gli spostamenti verso «una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi ...