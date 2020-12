Campania, è quarantena per chi arriva dall’Inghilterra: controlli serrati (Di domenica 20 dicembre 2020) Scatta la quarantena per chi arriva in Campania dall’Inghilterra. L’unità di crisi della Regione ha appena comunicato il provvedimento. Per questo scattano nell’immediato controlli all’aeroporto di Capodichino per verificare i passeggeri che giungono dalla Gran Bretagna. Campania, quarantena per chi arriva dall’Inghilterra “L’Unità di Crisi ha disposto, con decorrenza immediata, controlli straordinari all’aeroporto di Capodichino, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 20 dicembre 2020) Scatta laper chiin. L’unità di crisi della Regione ha appena comunicato il provvedimento. Per questo scattano nell’immediatoall’aeroporto di Capodichino per verificare i passeggeri che giungono dalla Gran Bretagna.per chi“L’Unità di Crisi ha disposto, con decorrenza immediata,straordinari all’aeroporto di Capodichino, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

dariocurcio5 : Variante del #virus #Covid_19. In #Campania, nello scalo aereo di #Napoli Capodichino, controlli straordinari e qua… - sarahgilbert25 : @martacagnola Dopo 2 mesi di quarantena in zona rossa/arancione si, soprattutto per noi abitanti della Campania che… - scrivodizain : quindi forse per le feste di nuovo tutta Italia in zona rossa e la Campania è ancora arancione e se diventa gialla… -

