Atalanta-Roma diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di domenica 20 dicembre 2020) Atalanta-Roma si gioca questa sera domenica 20 dicembre 2020 alle ore 18.00 per la 13^ giornata di Serie A. Nerazzurri contro giallorossi con ambizioni di alta classifica ma non senza qualche problema di formazione e di ambiente. In modo particolare, la Dea deve risolvere il caso Papu Gomez, out per la sfida odierna.Atalanta-Roma, le probabili formazionicaption id="attachment 1068213" align="alignnone" width="882" Atalanta-Roma (getty images)/captionFormazioni quasi certe per entrambe le squadre. Pochissimi i dubbi da sciogliere. Gasperini manderà in campo l'Atalanta con Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. Fonseca schiererà la Roma con Mirante in porta, in vantaggio su Pau Lopez.

