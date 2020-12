Smart working per genitori con figli a scuola: come funziona e a chi spetta (Di sabato 19 dicembre 2020) Avevamo già parlato più volte dello Smart working – come ad esempio qui – evidenziando come il numero dei lavoratori “da remoto” sia stato, nei mesi scorsi, in continua ascesa. Le misure di contenimento del contagio da coronavirus hanno infatti spinto il Governo ad adottare varie norme relative al lavoro da casa. Qui di seguito vogliamo fare il punto alla luce delle ultime novità in materia: ecco allora come funziona lo Smart working per genitori con figli a scuola. Se ti interessa saperne di più su come si danno le dimissioni online, qual è l’iter e quali sono i requisiti, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News come sappiamo, il diritto allo ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 19 dicembre 2020) Avevamo già parlato più volte delload esempio qui – evidenziandoil numero dei lavoratori “da remoto” sia stato, nei mesi scorsi, in continua ascesa. Le misure di contenimento del contagio da coronavirus hanno infatti spinto il Governo ad adottare varie norme relative al lavoro da casa. Qui di seguito vogliamo fare il punto alla luce delle ultime novità in materia: ecco alloralopercon. Se ti interessa saperne di più susi danno le dimissioni online, qual è l’iter e quali sono i requisiti, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newssappiamo, il diritto allo ...

Corriere : Arriva la casetta mobile Ikea: vita, viaggi e smart working in 17 mq - franzrusso : Ricorderemo questo anno anche per l’esplosione del fenomeno dello #smartworking e del relativo fenomeno delle video… - Stefano19759505 : @Aga95806800 Sta facendo un ottimo lavoro per chi? Chi abita nelle città, fa smart non working e ha i parenti e fid… - Stefano19759505 : @Aga95806800 @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT Sta facendo un ottimo lavoro per chi? Chi abita nelle città, fa smart… - Stefano19759505 : @debby_sem @cesarecannella @GiorgiaMeloni Cesare vive in una grande città dove può fare quello che vuole e ora vive… -