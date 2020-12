Pietro Genovese condannato a 8 anni: travolse e uccise Gaia e Camilla (Di sabato 19 dicembre 2020) Durissima pena per Pietro Genovese, accusato di omicidio stradale: condannato a 8 anni, travolse e uccise Gaia e Camilla. Il giovane Pietro Genovese, figlio del famoso regista Paolo, è stato condannato a 8 anni per omicidio stradale. Il pubblico ministero di Roma aveva avanzato una condanna a 5 anni. Il 22 dicembre 2019, di notte, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 19 dicembre 2020) Durissima pena per, accusato di omicidio stradale:a 8. Il giovane, figlio del famoso regista Paolo, è statoa 8per omicidio stradale. Il pubblico ministero di Roma aveva avanzato una condanna a 5. Il 22 dicembre 2019, di notte, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : Il pm chiede una #condanna a 5 anni per Pietro #Genovese. Per aver investito e ucciso due ragazze in Corso Francia,… - TgLa7 : Morte investite: Pietro Genovese condannato a otto anni - amerigormea : RT @TgLa7: Morte investite: Pietro Genovese condannato a otto anni - blusewillis : Roma, investite e uccise in Corso Francia, Pietro Genovese condannato a 8 anni - quaranta_vito : 4 anni a ragazza... VERGOGNA!!!!!! Sedicenni morte investite a Roma, 8 anni per Pietro Genovese -