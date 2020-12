Parma-Juventus, Ronaldo: “Felice di aver aiutato la squadra a vincere” (Di domenica 20 dicembre 2020) “È bello tornare al successo, sono Felice di aver aiutato la squadra a vincere con due gol“. Questo è il commento social di Cristiano Ronaldo, esplicitato al termine di Parma-Juventus 0-4. Il portoghese ha contribuito al successo dell’organico guidato da Andrea Pirlo, realizzando un’importante doppietta e mostrando la propria caratteristica leadership. Il fuoriclasse lusitano ha riscattato la prestazione incolore nel match contro l’Atalanta, rendendosi protagonista di una performance da migliore in campo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) “È bello tornare al successo, sonodilacon due gol“. Questo è il commento social di Cristiano, esplicitato al termine di0-4. Il portoghese ha contribuito al successo dell’organico guidato da Andrea Pirlo, realizzando un’importante doppietta e mostrando la propria caratteristica leadership. Il fuoriclasse lusitano ha riscattato la prestazione incolore nel match contro l’Atalanta, rendendosi protagonista di una performance da migliore in campo. SportFace.

goal : Cristiano Ronaldo scored twice in Juventus’ rout of Parma ?? #ParmaJuve - romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - juventusfc : ?? «Il Parma è una squadra in crescita. Servirà massima attenzione» Mister @Pirlo_official presenta #ParmaJuve L'… - vivere_sardegna : Anticipo Serie A. La Juventus passeggia al Tardini: Parma battuto 4-0 - CarmenEstradaC8 : RT @Gazzetta_it: Gol! Parma - Juventus 0-2, rete di Cristiano Ronaldo (JUV) -