Nomine in Sardegna, Solinas rischia grosso per abuso d’ufficio. Appena eletto il governatore avrebbe designato due dirigenti sprovvisti dei requisiti di legge (Di sabato 19 dicembre 2020) Se qualcuno pensava che l’inchiesta sulle Nomine sospette in Sardegna fosse chiusa in un cassetto, è destinato a ricredersi. Con una svolta a sorpresa, la Procura di Cagliari ha chiuso l’indagine in cui sono indagati il presidente della Regione, Christian Solinas, l’assessore regionale al Personale Valeria Satta e il capo di Gabinetto del governatore Maria Grazia Vivarelli. A tutti loro il pubblico ministero Andrea Vacca contesta, a seconda delle posizioni, i reati di abuso d’ufficio e tentata concussione in relazione alle Nomine del direttore generale della presidenza della Regione, Silvia Curto, e del direttore generale della Protezione civile regionale, Antonio Pasquale Belloi. Si tratta delle investiture che sono avvenute pochi mesi dopo l’insediamento della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Se qualcuno pensava che l’inchiesta sullesospette infosse chiusa in un cassetto, è destinato a ricredersi. Con una svolta a sorpresa, la Procura di Cagliari ha chiuso l’indagine in cui sono indagati il presidente della Regione, Christian, l’assessore regionale al Personale Valeria Satta e il capo di Gabinetto delMaria Grazia Vivarelli. A tutti loro il pubblico ministero Andrea Vacca contesta, a seconda delle posizioni, i reati die tentata concussione in relazione alledel direttore generale della presidenza della Regione, Silvia Curto, e del direttore generale della Protezione civile regionale, Antonio Pasquale Belloi. Si tratta delle investiture che sono avvenute pochi mesi dopo l’insediamento della ...

clikservernet : Nomine in Sardegna, Solinas rischia grosso per abuso d’ufficio. Appena eletto il governatore avrebbe designato due… - Noovyis : (Nomine in Sardegna, Solinas rischia grosso per abuso d’ufficio. Appena eletto il governatore avrebbe designato due… - vivere_sardegna : Inchiesta nomine, Raggi assolta in appello - franciscusedda : RT @SardiniaPost: #Sardegna ?? Il presidente Solinas è al secondo avviso di garanzia per abuso d'ufficio. Il primo è del 2019, sempre per n… - eErgaOmnes : RT @SardiniaPost: #Sardegna ?? Il presidente Solinas è al secondo avviso di garanzia per abuso d'ufficio. Il primo è del 2019, sempre per n… -