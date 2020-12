Natale, italiani non fate i furbi (Di sabato 19 dicembre 2020) Da ieri sera è iniziato il conteggio e riconteggio. La regola dei due conoscenti a casa tua per le feste, voluta da Conte, ha messo in moto, siamo pronti a scommettere, l’arte immaginifica di aggirare la norma (rimanendo nelle regole o facendo finta di) di cui siamo maestri,. Nonna la facciamo venire prima, così non si muove e non ci muoviamo nemmeno noi; tua sorella viene con Betta e Michelino che hanno meno di 14 anni; il marito si porta suo fratello e i figli, che con l’età ci stiamo; la moglie viene da sola, tanto chi lo sa... Noi siamo già quattro... Ecco, mettiamoli tutti insieme questi piccoli peccati, per i quali siamo conosciuti nel mondo, e un bell’assembramento di oltre dieci persone per il cenone in 25 metri quadri sì e no, con le finestre ben chiuse perché, non sia mai, ma fa freddo, e se va bene per altri tre giorni a venire, con replica l’ultimo dell’anno e a Capodanno, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Da ieri sera è iniziato il conteggio e riconteggio. La regola dei due conoscenti a casa tua per le feste, voluta da Conte, ha messo in moto, siamo pronti a scommettere, l’arte immaginifica di aggirare la norma (rimanendo nelle regole o facendo finta di) di cui siamo maestri,. Nonna la facciamo venire prima, così non si muove e non ci muoviamo nemmeno noi; tua sorella viene con Betta e Michelino che hanno meno di 14 anni; il marito si porta suo fratello e i figli, che con l’età ci stiamo; la moglie viene da sola, tanto chi lo sa... Noi siamo già quattro... Ecco, mettiamoli tutti insieme questi piccoli peccati, per i quali siamo conosciuti nel mondo, e un bell’assembramento di oltre dieci persone per il cenone in 25 metri quadri sì e no, con le finestre ben chiuse perché, non sia mai, ma fa freddo, e se va bene per altri tre giorni a venire, con replica l’ultimo dell’anno e a Capodanno, ...

