Mercato Inter, sfuma un acquisto dallo Sporting Lisbona? (Di sabato 19 dicembre 2020) Dal Portogallo rimbalzano notizie di Mercato non positive per l' Inter. Secondo quanto ha riportato il quotidiano Correio da Manha , lo Sporting Lisbona starebbe per blindare il giovanissimo talento classe 2002, Nuno Mendes. Sul terzino sinistro, sul quale ci sono anche Juventus e Milan , pende una ... Leggi su interdipendenza (Di sabato 19 dicembre 2020) Dal Portogallo rimbalzano notizie dinon positive per l'. Secondo quanto ha riportato il quotidiano Correio da Manha , lostarebbe per blindare il giovanissimo talento classe 2002, Nuno Mendes. Sul terzino sinistro, sul quale ci sono anche Juventus e Milan , pende una ...

forumJuventus : [C&F] Juve in ascesa sul mercato asiatico, Milan e Inter sempre più snobbate ?? - CorSport : #Inter, la scelta di #Zhang dopo il flop Champions: zero colpi, solo tagli ?? - LesTransferts : Manchester City : la piste Romelu Lukaku se confirme ! - YvanGoSlow24 : Con l'Arsenal che rischia di retrocedere, comprare Tierney è un obbligo morale oltre ad essere una grandissima occa… - The__Musti : Questo Sassuolo Milan lo avete talmente caricato solo per un eventuale sorpasso dell'Inter (12 milioni di allenator… -