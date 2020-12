Loredana Bertè rimproverata dal padre di Giorgia: “Da te poca umanità” (Di sabato 19 dicembre 2020) Loredana Bertè rimproverata dal padre di Giorgia che lui stesso ha scelto come sua coach a The Voce Senior: ecco il motivo della sua rabbia. Fonte: Instagram Loredana BertèThe Voice Senior ieri sera è andato in onda con la puntata della semifinale e in attesa della puntata finale che andrà in onda domani sera vi parliamo di una piccola polemica che ha visto coinvolti una delle coach e uno dei suoi cantati scelti. Stiamo parlando di Loredana e del padre di Giorgia che dopo essere risultato positivo al Covid ha dovuto esibirsi da casa dove sta passando la quarantena, quello che però ha suscitato scalpore sono state le sue parole alla cantante. “La mia delusione nei tuoi confronti è per la tua ... Leggi su chenews (Di sabato 19 dicembre 2020)daldiche lui stesso ha scelto come sua coach a The Voce Senior: ecco il motivo della sua rabbia. Fonte: InstagramThe Voice Senior ieri sera è andato in onda con la puntata della semifinale e in attesa della puntata finale che andrà in onda domani sera vi parliamo di una piccola polemica che ha visto coinvolti una delle coach e uno dei suoi cantati scelti. Stiamo parlando die deldiche dopo essere risultato positivo al Covid ha dovuto esibirsi da casa dove sta passando la quarantena, quello che però ha suscitato scalpore sono state le sue parole alla cantante. “La mia delusione nei tuoi confronti è per la tua ...

