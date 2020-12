LoL, Riot Games annuncia lo sviluppo di un MMO a tema League of Legends (Di sabato 19 dicembre 2020) I ragazzi di Riot Games, gli sviluppatori di League of Legends, stanno lavorando ad un progetto davvero epocale: un MMO che avrà luogo all’interno dell’universo di League of Legends. “Il mio recente lavoro a Riot è stato quello di sviluppare un universo di League of Legends, che è quello di cui abbiamo bisogno!” “È giunto il tempo. Il mio nuovo compito è tirare fuori un grande (qualcuno potrebbe dire gigantesco) gioco che molti di voi ci hanno chiesto di creare. PS: stiamo assumendo”, ha dichiarato Greg Street. La notizia di un gioco MMO in arrivo non è propriamente una novitá. Il nuovo MMO non è del tutto sorprendente, dato che Riot sta lavorando per espandere l’universo di League of ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 19 dicembre 2020) I ragazzi di, gli sviluppatori diof, stanno lavorando ad un progetto davvero epocale: un MMO che avrà luogo all’interno dell’universo diof. “Il mio recente lavoro aè stato quello di sviluppare un universo diof, che è quello di cui abbiamo bisogno!” “È giunto il tempo. Il mio nuovo compito è tirare fuori un grande (qualcuno potrebbe dire gigantesco) gioco che molti di voi ci hanno chiesto di creare. PS: stiamo assumendo”, ha dichiarato Greg Street. La notizia di un gioco MMO in arrivo non è propriamente una novitá. Il nuovo MMO non è del tutto sorprendente, dato chesta lavorando per espandere l’universo diof ...

kikachan87 : Quanto son contenta che @riotgames stia lavorando ad altre tipologie di giochi legati al mondo di LoL, almeno potrò… - Croz3_WR : Ok Riot ora capisco perché il matchmaking di LoL continua a fare schifo :O - Sirbone_Sirbone : @TerenasIII quando tu, top influencer di lol/partner riot/caster ufficiale del pg national, scrivi che i team non h… - bakuggmx : @K1RIBAKU @holdmekirii @YAOYOWEB @eile_lele @kirishinex_riot @JIR0UB0T @Kanae_lol no sali trolo -