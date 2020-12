La lettera di 8 presidi torinesi a Cirio: “Individuare fascia pomeridiana in cui vietare gli spostamenti degli studenti” (Di sabato 19 dicembre 2020) “Dopo il passaggio alla zona arancione e poi alla gialla, per i ragazzi piemontesi delle classi II e III delle medie niente è cambiato a causa delle restrizioni regionali” Leggi su lastampa (Di sabato 19 dicembre 2020) “Dopo il passaggio alla zona arancione e poi alla gialla, per i ragazzi piemontesi delle classi II e III delle medie niente è cambiato a causa delle restrizioni regionali”

fabioarrighi1 : @Alberto_Cirio Come diceva scusi? 'Riapriremo a dicembre per sempre' mi pare... Complimenti per la lungimiranza. C… - LaStampa : Dopo il passaggio alla zona arancione e poi alla gialla, per i ragazzi piemontesi delle classi II e III delle medie… - Len_Sonnicott : @durezzadelviver Google continua a trasferire i dati degli studenti e degli insegnanti italiani in USA con una base… - TgrRaiFVG : I presidi udinesi dettano le regole per tornare a scuola. Una lettera firmata da 23 dirigenti chiede la didattica i… -