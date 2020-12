KTM MotoGP | Beirer ipotizza un nuovo accordo

(Di sabato 19 dicembre 2020) A solo un anno dal termine degli accordi tra teamufficiali e satellite, la KTM tasta già il terreno per siglare un. Cosa staràndo il direttore sportivo della casa austriaca Pit? Vediamo allora il possibile scenarioto dal team di Mattighofen. Le quattro moto KTM: le due ufficiali (sinistra) e le due satellite Tech3 – Photo Credit: Photo Credit: Media.KTM.comScadenza 2021 Il 2021 è l’anno delle grandi scadenze. Dopo il termine del campionato infatti, molti team satellite dovranno scegliere se prolungare o meno il rapporto di collaborazione con le ufficiali. A tal proposito, nei corridoi del paddock, sono già trapelate svariate informazioni: il primo team a separarsi dalla casa di riferimento sarà quello di Fausto Gresini che tornerà di ...

Dorna promoter del campionato di MotoGP ha teso una mano ai team privati che in questo periodo di crisi economica hanno avuto qualche difficoltà a far quadrare i conti. Sono stati messi a disposizione ...Il Direttore Sportivo della Casa austriaca si è detto felice di consegnare le sue RC16 ad un eventuale team del Dottore in MotoGP ...